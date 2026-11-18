В Железнодорожном районе Хабаровска новогодний городок откроют на площади у школы № 23 по адресу улица Карла Маркса, 111. Его строительство начнётся в начале декабря, а завершить работы планируют до 18-го числа, сообщила hab.aif.ru главный специалист комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным райономОксана Гумовская.

Высота главной ёлки составит 13 метров. Её украсят игрушками, которые дети сделают вместе с родителями в рамках ежегодного конкурса. В нём участвуют около 200 человек. Каждый получит сертификат, а 100 авторов лучших работ — ещё и сладкие новогодние подарки. Поделки разместят на центральной ёлке, а игрушки, не прошедшие отбор, передадут для украшения дворовых площадок.

Для любителей зимних развлечений установят три горки: одну большую двухскатную и две односкатные. Их будут заливать льдом в течение сезона. Также на площадке появятся ледовые фигуры, световые конструкции и специальная зона для фотографий. В городке будет звучать новогодняя музыка.

Организаторы обещают и новые элементы оформления, но пока не раскрывают подробности, оставляя их сюрпризом для жителей. Отдельную церемонию открытия пока не планируют.

Ещё один новогодний городок появится возле Дома культуры железнодорожников, однако за его строительство отвечает само учреждение, а не районный комитет.