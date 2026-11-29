В Вяземском завершили благоустройство двух придомовых территорий, которые изначально не входили в планы работ на 2026 год. Обновить дополнительные дворы удалось за счёт сэкономленных средств Единой президентской субсидии, сообщили в правительстве Хабаровского края.

На придомовых территориях уложили новый асфальт, оборудовали автомобильные парковки и установили скамейки. Дворы разделили на функциональные зоны, предусмотрев отдельные пространства для отдыха жителей.

«Мы даже не надеялись, что в этом году попадём в программу благоустройства, да ещё и по президентской субсидии. Как же приятно теперь выйти из подъезда на ровный асфальт, спокойно припарковать машину и посидеть на новой скамейке в зоне отдыха», — поделился местный житель Константин.

Все установленные объекты вошли в состав общего имущества многоквартирных домов, за сохранность которого теперь отвечают собственники жилья. При желании жители могут самостоятельно дополнять и улучшать благоустроенные территории за счёт собственных средств.