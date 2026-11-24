В Советско-Гаванском округе Хабаровского края продолжают устранять последствия мощного снежного циклона, который обрушился на побережье 19–20 ноября. Несмотря на восстановление движения по всем дорогам, на отдельных объектах до сих пор ведутся аварийные работы по восстановлению водоснабжения и отопления, сообщил в своих соцсетях глава округа Дмитрий Чайка.

Режим повышенной готовности на территории муниципалитета ввели ещё 18 ноября, накануне прихода стихии. За время циклона выпало 95,6 миллиметра осадков, а порывы ветра достигали 24 метров в секунду. Непогода привела к многочисленным авариям на объектах электро- и водоснабжения, также пришлось временно отменить автобусные рейсы.

Дорожные и коммунальные службы устраняли последствия снегопада даже ночью. К настоящему времени основные дороги города и посёлков расчищены, теперь спецтехника расширяет проезжую часть, освобождает подъезды к социальным учреждениям и улицы частного сектора. В ближайшее время предстоит убрать снег возле жилых домов и контейнерных площадок.

Режим повышенной готовности в округе сохранится до полной ликвидации последствий непогоды. Аварийные бригады продолжают ремонт наиболее серьёзно повреждённых коммунальных сетей. Особое внимание местные власти уделяют очистке крыш социальных учреждений от наледи, которая представляет опасность для прохожих.