В России с 2027 года увеличат максимальную сумму страхового возмещения по отдельным банковским вкладам с 1,4 до 2 млн рублей. Соответствующий закон принят Госдумой в третьем чтении, сообщили в Банке России.

Повышенный лимит предусмотрен для долгосрочных рублёвых вкладов сроком более трёх лет, а также для безотзывных сберегательных сертификатов сроком от одного до трёх лет. Если у банка отзовут лицензию, вкладчики смогут рассчитывать на возмещение в пределах новой суммы. При этом по обычным краткосрочным депозитам лимит страхования останется прежним — 1,4 млн рублей.

Одновременно существенно увеличится защита средств на счетах эскроу, используемых при сделках с недвижимостью. Максимальная сумма страхового возмещения по ним вырастет с 10 до 30 млн рублей. Такие счета применяются при покупке жилья, долевом строительстве и заключении договоров строительного подряда.

В Центробанке рассчитывают, что новые условия сделают долгосрочные рублёвые сбережения привлекательнее для населения. Изменения планируется ввести с 1 января 2027 года, причём повышенные лимиты будут распространяться на страховые случаи, произошедшие после этой даты.