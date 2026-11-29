Российских автомобилистов в декабре ждёт очередное изменение порядка расчёта стоимости ремонта машин после ДТП по ОСАГО. Обновлённые справочники цен на запчасти, материалы и ремонтные работы планируют ввести в действие с 19 декабря, сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

Публичная проверка новых справочников завершилась 27 ноября. За это время представители страховых компаний, автосервисов и другие заинтересованные лица могли направить свои замечания относительно стоимости деталей и восстановительных работ.

Предыдущая версия справочников начала действовать 19 сентября 2026 года. При её подготовке впервые использовался обновлённый порядок сбора и обработки информации о рыночных ценах, утверждённый Центробанком.

От стоимости запчастей и ремонтных работ, указанных в справочниках, напрямую зависит размер возмещения ущерба после аварии. При этом окончательные данные о том, насколько изменятся страховые выплаты после декабрьской корректировки, пока не опубликованы.