В России упростят порядок оформления отстранения автомобилистов от управления транспортными средствами. Сотрудникам Госавтоинспекции разрешат обходиться без составления отдельного протокола, следует из приказа МВД России от 9 октября 2026 года № 818.

Сведения об отстранении водителя можно будет внести непосредственно в протокол об административном правонарушении, направлении на медицинское освидетельствование или задержании автомобиля. Аналогичную запись разрешат делать в постановлении по делу либо определении о его возбуждении.

При этом инспектор обязан будет зафиксировать дату, время, место и причину отстранения автомобилиста, а также сведения о водителе и транспортном средстве. Сами основания, по которым сотрудник Госавтоинспекции может запретить водителю продолжать движение, не меняются.

Аналогичные изменения предусмотрены при оформлении задержания транспортных средств. Нововведения призваны сократить количество документов, которые сотрудникам полиции приходится составлять при выявлении нарушений. Приказ зарегистрировали в Минюсте 25 ноября.