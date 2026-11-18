В пригородах Хабаровска изменится обслуживание двух автобусных маршрутов — № 104 и 123. С 21 ноября на них выйдет новый перевозчик. Такое решение приняли после жалоб жителей на сбои в расписании и частые поломки автобусов, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Пассажиры также сообщали о проблемах на маршрутах № 111, 114 и 115. Однако их продолжит обслуживать прежний перевозчик.

В краевом министерстве транспорта рассчитывают, что перераспределение маршрутов поможет исправить ситуацию. После передачи двух направлений у действующего перевозчика освободятся автобусы. Их смогут использовать как резерв для маршрутов № 111, 114 и 115, если возникнет необходимость заменить сломавшуюся машину.

«Перевозки должны быть стабильными и бесперебойными. Перевозчик, взявший на себя обязательства перед регионом и жителями, обязан строго соблюдать график регулярных перевозок», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Владимир Каюмов.

Все пять маршрутов работают по регулируемому тарифу, поэтому стоимость проезда не изменится. Автобусы должны быть чистыми, оснащёнными камерами видеонаблюдения и терминалами для безналичной оплаты. Возраст машин на линии не должен превышать 10 лет.

Работу перевозчиков контролируют с помощью системы ГЛОНАСС. При этом из краевого бюджета оплачивают только фактически выполненные рейсы.