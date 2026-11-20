В Зейском округе Амурской области охотоведы застрелили медведя-шатуна, который пытался пробраться во двор жилого дома. Хищник оказался сильно истощённым и не смог вовремя залечь в зимнюю спячку, сообщили в управлении по охране животного мира Амурской области.

Зверя заметили на окраине села Поляковского, где он пытался проникнуть на частную территорию. Поскольку не ушедший в спячку медведь представлял опасность для местных жителей, специалисты приняли решение о его вынужденном отстреле. Охотоведы отправились на поиски и обнаружили следы хищника на дороге, ведущей к селу Алгач.

По отпечаткам лап специалисты выследили медведя и застрелили его примерно в 800 метрах от населённого пункта. При осмотре туши выяснилось, что животное сильно похудело, а его лапы были частично обморожены. По предварительной оценке специалистов, именно недостаток жировых запасов помешал хищнику подготовиться к зимней спячке.

Медведи-шатуны представляют особую опасность в холодное время года, поскольку продолжают искать пищу, когда большинство их сородичей уже находится в берлогах. В поисках пропитания ослабленные животные могут приближаться к населённым пунктам и жилым домам. При встрече с таким хищником специалисты рекомендуют не приближаться к нему и немедленно сообщать о его появлении в экстренные службы.