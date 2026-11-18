В Краснофлотском районе Хабаровска готовят новогодний городок с новыми световыми украшениями и катком. Ёлку на праздничной площадке уже установили, сейчас специалисты монтируют остальное оборудование. В этом году оформление дополнят три новые световые арки, сообщила hab.aif.ru начальник отдела по социальным вопросам комитета Ирина Дюжева.

Перед началом работ проверили и отремонтировали светодиодное оборудование. Помимо новых конструкций, в городке установят снежинки, фигуры снеговика, светящиеся деревья, лебедей и коней.

Также на площадке планируют залить каток.

Для детей район подготовил конкурс новогодней игрушки. Участие в нём принимают школьники, а изготовленные ими украшения станут частью праздничного оформления. Итоги конкурса подведут во время новогоднего мероприятия.

В Краснофлотском районе открытие новогоднего городка ориентировочно сосотоится 20 −23 декабря. Дата уточняется.