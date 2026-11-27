В этом году Комсомольск-на-Амуре пополнится 49 единицами новой российской техники для ремонта и обслуживания водопроводных и канализационных сетей. В числе техники — экскаваторы, погрузчики, грузовые автомобили, илососы, установки для промывки труб и фургоны аварийных бригад. Двадцать из них уже в городе, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Такого единовременного обновления парка коммунальной техники не было несколько десятилетий. Часть машин, например, илососы, для этих задач прежде не применялась вовсе.

Новая техника ускорит и улучшит обслуживание сетей, ликвидацию аварий, а главное — даст специалистам безопасные и удобные рабочие места. От этого напрямую зависит бытовой комфорт комсомольчан в каждом доме.

Обновление автопарка — лишь одно направление инвестиционной программы «Росводоканала» в городе. В 2025 году компания заключила с администрацией Комсомольска-на-Амуре и правительством Хабаровского края концессионное соглашение — государственно-частное партнёрство по системе водоснабжения и водоотведения.

По его условиям «Росводоканал» направит на создание и реконструкцию сетей 120 млрд рублей — один из крупнейших объёмов в стране на сегодня, причём свыше 90 % — частные средства.

Такие вложения позволят быстрее менять глубоко изношенные сети и оборудование и поднимать надёжность услуг для жителей.