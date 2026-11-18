В Кировском районе Хабаровска традиционн о располагается возле ДК Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) . Оформлять городок начнут после установки главной ёлки, которую планируют смонтировать в конце ноября, сообщила hab.aif.ru Татьяна Корева, начальник отдела профилактической работы с семьями и детьми Кировского района.

Помимо праздничного дерева, на площадке появятся световые и ледовые фигуры, а одним из украшений станут игрушки, изготовленные детьми.

В районе проведут акцию «Новогодняя фантазия». К ней привлекут образовательные учреждения — школы и детские сады. Ребята смогут изготовить новогодние украшения, которыми оформят праздничную ёлку. Также запланированы конкурсы, в том числе на лучшую новогоднюю игрушку.

По информации районной администрации, монтаж остальных конструкций начнётся после установки дерева. Поэтому точные сроки готовности городка и подробности его оформления пока уточняются, так как это напрямую связано с погодными явлениями в городе: снежный циклон и неустойчивые температуры.