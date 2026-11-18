В Индустриальном районе Хабаровска к Новому году подготовят две основные праздничные площадки — в парке имени Юрия Гагарина и на площади перед Домом культуры «Русь», сообщает hab.aif.ru.

Самый масштабный новогодний городок разместится в парке Гагарина. Там установят 17-метровую ёлку, которую украсят в том числе поделками жителей. Праздничную атмосферу создадут обновлённая светодиодная иллюминация, световые деревья и полуарки.

Для посетителей подготовят ледовые горки, чаши для катания, ледовый лабиринт и ледовые фигуры. Парк станет главной площадкой для зимних прогулок и развлечений в районе.

Второй городок обустроят на площади перед ДК «Русь». Там также установят новогоднюю ёлку и ледовые объекты.