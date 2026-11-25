В селе Князе-Волконское Хабаровского района завершили второй этап благоустройства площадки «Игроград». На территории установили игровые комплексы, проложили дорожки и оборудовали освещение, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Для детей здесь появились горки, лестницы и качели. Рядом установили лавочки, а пешеходные дорожки выложили брусчаткой. При обустройстве предусмотрели доступ для маломобильных жителей, чтобы площадкой могли пользоваться семьи с детьми и люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Игроград» появился благодаря инициативе сельчан. Территория дважды побеждала во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства — в 2024 и 2025 годах. Теперь жители могут пользоваться пространством, за которое сами отдали голоса.

Работы провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным, и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

В 2026 году в Хабаровском крае планируют создать ещё 63 общественных пространства. Среди них будут и памятные места, посвящённые героям специальной военной операции. Всего за семь лет действия федерального проекта в регионе благоустроили 742 общественные территории.