В Хабаровском крае военнослужащие осваивают управление грузовыми автомобилями, автобусами и транспортом с прицепами. Подготовка водителей проходит на базе окружного учебного центра, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Программа обучения включает в себя теоретические и практические занятия. Военнослужащие изучают правила дорожного движения, устройство автомобилей и особенности управления крупногабаритным транспортом.

Практические занятия проходят на специализированном автодроме. Здесь курсанты учатся маневрировать в ограниченном пространстве, двигаться задним ходом, выполнять параллельную парковку и заезжать на эстакаду.

Отдельное внимание уделяют техническому обслуживанию автомобилей. Будущие военные водители должны уметь не только уверенно управлять транспортом, но и самостоятельно поддерживать технику в исправном состоянии.