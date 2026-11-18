В Ванинском районе обновили весь парк автобусов для межпоселковых маршрутов

В начале 2027 года перевозки на поселковых и межпоселковых направлениях планируют передать единому перевозчику.

В Хабаровском крае, в Ванинском районе, полностью обновили автобусный парк, обслуживающий межпоселковые пассажирские маршруты. Муниципалитет получил ещё два новых автобуса при финансовой поддержке правительства Хабаровского края. Ещё одну машину приобрели летом, сообщил глава района Алексей Маслов в своём канале в МАХ.

Таким образом, в 2026 году заменили все автобусы, работающие на межпоселковых направлениях.

Следующий этап реформы запланирован на начало 2027 года. В районе намерены создать единого перевозчика для поселковых и межпоселковых маршрутов.

Сейчас муниципалитет готовит документы для получения лицензии на пассажирские перевозки, передаёт технику муниципальному предприятию и подбирает персонал.

О дальнейших шагах по организации новой системы перевозок глава района обещает информировать жителей.