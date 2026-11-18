В Хабаровском крае завершили уборку сои и заканчивают сбор кукурузы. В этом году под сою отвели 38,3 тыс. гектаров, под кукурузу — 1,8 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным краевого минсельхоза, урожай сои составил 51,6 тыс. тонн маслосемян. Кукурузы на зерно обмолотили 5,1 тыс. тонн. Основные площади её выращивания находятся в районе имени Лазо, Хабаровском районе и Вяземском округе. Зерно используют на корм крупному рогатому скоту и птице.

Всего в регионе убрали 5,2 тыс. гектаров зерновых культур и получили 11,3 тыс. тонн зерна. Урожай картофеля достиг 90,8 тыс. тонн, овощей и бахчевых культур — около 34,8 тыс. тонн.

На поддержку сельхозпроизводителей в 2026 году направили 76,1 млн рублей. Средства получили 17 хозяйств. Ещё более 93 млн рублей выделили на компенсацию затрат по лизинговым платежам за сельскохозяйственную технику.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в крае составила 63,8 тыс. гектаров — на 267 гектаров больше, чем годом ранее. Окончательно уборочную кампанию планируют завершить в конце этой недели.