В Хабаровском крае после мощного снежного циклона восстановили проезд по федеральным, региональным и муниципальным дорогам. При этом коммунальные службы продолжают расчищать улицы, дворы и подъезды к социальным учреждениям, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

По состоянию на утро 22 ноября осадки в крае прекратились, а движение по автомобильным трассам было обеспечено. На региональных дорогах не зарегистрировали ни одного ДТП, причиной которого стали неудовлетворительные дорожные условия. Однако в населённых пунктах по-прежнему остаются снежные валы, для уборки которых требуется тяжёлая техника.

В Хабаровске дорожники работали всю субботу, 21 ноября. На улицы вывели около 70 единиц спецтехники, которые за сутки убрали и вывезли более 800 кубометров снега. На обработку проезжей части, спусков и перекрёстков израсходовали ещё 140 кубометров пескосоляной смеси. Сейчас основные усилия направлены на расчистку оставшихся заносов и освобождение городских проездов.

В Комсомольске-на-Амуре в субботу днём последствия снегопада устраняли 32 единицы техники и 18 дорожных рабочих. Специалисты очищали перекрёстки, остановки и пешеходные переходы, одновременно приводя в порядок дороги частного сектора. Работы велись в посёлках Силинский, Чкаловский, Северный городок, Большевик и микрорайоне Таёжный.

Сложной остаётся обстановка в Ванинском районе, где циклон сопровождался сильным ветром и обильными снегопадами. На участке Мучка дорожники сталкиваются с повторными блокировками движения, поэтому расчистка требует дополнительных усилий. На дорогах задействована тяжёлая техника подрядных организаций, а автомобилистов просят учитывать состояние проезжей части и возможности своих машин.

К уборке присоединяются и местные жители. Например, в селе Галкино Хабаровского района ветеран специальной военной операции Валерий Быков самостоятельно расчистил от снега территорию возле Дома культуры. В краевом Минтрансе подчеркнули, что сейчас особое внимание уделяют подъездам к школам, детским садам и больницам, а водителей просят не оставлять машины вдоль обочин и в парковочных карманах, где работает спецтехника.