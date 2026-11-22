В Хабаровском крае мужчину приговорили к трём годам лишения свободы условно за нападение на сотрудника Рыбоохраны, которому он выкрутил мизинец во время проверки на реке Хор. Подсудимый уверял, что не поверил в полномочия инспектора и вообще никого не трогал, сообщили в пресс-службе судов Хабаровского края.

Инцидент произошёл в октябре 2025 года в районе имени Лазо. Мужчина сплавлялся по реке на лодке, в которой находились запрещённые орудия лова, когда его остановили сотрудники Росрыболовства. Лодочник был пьян и, не желая расставаться со своими вещами, набросился на инспектора, находившегося в соседней лодке.

Сначала мужчина схватил сотрудника Рыбоохраны за капюшон и погоны, затем ударил по голове и спине, после чего с силой вывернул мизинец на левой руке. В суде подсудимый отрицал свою вину и настаивал, что запрещённые снасти ему не принадлежали. Он также заявил, что не поверил в служебный статус потерпевшего, хотя тот был одет в форму с соответствующими нашивками.

Суд допросил свидетелей, изучил заключения экспертов и признал мужчину виновным в применении опасного для здоровья насилия к представителю власти. Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и возложили дополнительные обязанности. Приговор пока не вступил в законную силу.