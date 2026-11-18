Прокуратура Солнечного района Хабаровского края помогла пенсионеру взыскать 1 млн рублей, похищенный телефонными мошенниками, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Злоумышленники убедили пожилого мужчину вложить деньги в якобы инвестиционный проект. В результате он лишился миллиона рублей.

Изучая материалы уголовного дела, прокуратура установила владельца банковского счёта, на который поступили деньги пенсионера. Надзорное ведомство обратилось в Чебоксарский районный суд Чувашской Республики с иском о взыскании с этого человека суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами.

На время разбирательства суд арестовал счета и имущество ответчика, которое можно реализовать для исполнения будущего решения.

Суд первой инстанции удовлетворил иск. Владелец счёта попытался оспорить решение, заявив, что мошенники использовали его банковские реквизиты без его ведома. Однако Верховный суд Чувашской Республики оставил решение без изменения.

Апелляционная инстанция указала, что владелец банковского счёта обязан следить за сохранностью своих данных, а полученные чужие деньги — вернуть законному владельцу.

Решение вступило в законную силу. Его исполнение остаётся на контроле прокуратуры.