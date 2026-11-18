В Хабаровском крае наладили переработку шин большегрузной техники, в том числе карьерных машин и самосвалов БелАЗ. Это первое подобное производство на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В проект вложили около 100 млн рублей. Использованные покрышки поступают от местных предприятий, после чего их очищают, измельчают и отделяют металлические элементы. В результате получают резиновую крошку разной фракции — сырьё для производства покрытий детских и спортивных площадок, беговых и прогулочных дорожек.

Для переработки крупногабаритных шин специально разработали и изготовили оборудование, способное работать с покрышками практически любого диаметра. Часть полученного сырья отправляют на экспорт. В дальнейшем предприятие намерено наладить переработку обычных автомобильных шин и выпуск мелкой металлической крошки для пескоструйных аппаратов.

Краевое агентство привлечения инвестиций и развития инноваций возьмёт проект на сопровождение по принципу «одного окна». Инвестору помогут с оформлением документов, поиском площадок, подбором мер господдержки и организацией взаимодействия с органами власти и институтами развития.