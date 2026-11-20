В Хабаровском крае из-за сильного снегопада ограничили движение на нескольких федеральных и региональных трассах, временно закрыли два аэропорта и остановили паромную переправу на Сахалин. Непогода сохраняется в большинстве районов региона, сообщила заместитель председателя краевого правительства по инфраструктуре Ирина Горбачёва.

По данным экстренных служб, 20 ноября снег идёт в 11 районах и округах края, включая Хабаровский, Комсомольский, Ванинский, Советско-Гаванский и Николаевский. На федеральных и региональных дорогах работают более 180 единиц спецтехники. Дорожники расчищают проезжую часть и обрабатывают её противогололёдными материалами.

На трассе Р-297 «Амур» с 19 ноября запрещён проезд автобусов между Хабаровском и Биробиджаном. На дороге А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино» ограничения для автобусов и грузовиков действуют на участке с 457-го по 537-й километр в Ванинском районе, а также от Лидоги до моста через Амур в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, с вечера 19 ноября полностью закрыт для всех видов транспорта десятикилометровый участок региональной дороги с 384-го по 394-й километр.

Циклон осложнил и работу авиации. Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыли до 12:00 20 ноября, а аэропорт Май-Гатка в Советской Гавани временно прекратил приём самолётов из-за сильных осадков. По метеоусловиям также остановлена паромная переправа Ванино — Холмск: все суда находятся в порту Ванино.

Дорожные и экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме. Сообщить о затруднённом проезде или попросить помощи на трассе можно по бесплатному телефону 8 (800) 250-56-10. Для экстренных вызовов действует единый номер 112.