В Хабаровским крае, в Амурске, за год в районную больницу устроились 28 новых специалистов. Параллельно здесь ремонтируют отделения, расширяют выезды врачебных бригад в отдалённые населённые пункты и готовятся внедрить искусственный интеллект для анализа рентгеновских снимков, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

С начала 2026 года в больницу пришли анестезиолог-реаниматолог, врач ультразвуковой диагностики, акушеры-гинекологи, участковые терапевты и педиатры, фельдшеры и медицинские сёстры. Всего в учреждении теперь работают 101 врач и 344 специалиста среднего медицинского звена.

Для привлечения кадров используют программы «Земский доктор» и федеральный проект «Медицинские кадры». По первой в этом году трудоустроили трёх участковых педиатров, по второму — травматолога-ортопеда и двух фельдшеров.

Модернизация Амурской районной больницы ведётся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Ещё один резерв — целевое обучение. Сейчас по направлениям от Амурского округа учится 21 будущий врач: 17 студентов специалитета и четыре ординатора. В 2026 году по целевым направлениям от медучреждения поступили ещё 15 человек на специалитет, 13 — в ординатуру и 13 — на программы среднего профессионального образования.

Обновляют и само здание больницы. Капитальный ремонт эндоскопического отделения уже завершён, работы продолжаются в инфекционном, терапевтическом и хирургическом отделениях. Налажены телемедицинские консультации с краевыми медицинскими центрами и онкодиспансером.

Отдельное направление — помощь жителям отдалённых сёл. С начала года мобильные бригады провели 68 выездных мероприятий для взрослых: диспансеризацию прошли 1075 человек, вакцинацию — 2289. Для осмотра детей организовали 20 выездов, специалисты приняли 5600 несовершеннолетних. В октябре передвижная флюорографическая установка обследовала почти тысячу жителей отдалённых населённых пунктов.

В следующем году больница планирует активнее использовать мобильные комплексы, перейти на электронные рецепты и больничные, расширить запись через Госуслуги. Для иногородних врачей намерены предусмотреть служебное жильё, а для молодых специалистов — наставничество. Также планируется внедрить технологии искусственного интеллекта для анализа рентгеновских снимков.

В целом медицинская сеть Амурского округа обслуживает более 49 тысяч жителей. С начала года в круглосуточном стационаре приняли свыше 14 тысяч пациентов, в поликлиниках провели более 635 тысяч амбулаторных приёмов, а скорая помощь выполнила почти 8,5 тысячи вызовов.