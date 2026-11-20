В Хабаровске за ноябрь выпало уже более 160% месячной нормы осадков, 57% из них составил снег за минувшие сутки. За последние сутки с городских улиц вывезли 430 кубометров снега, сообщили в администрации краевой столицы.

На расчистке дорог работали 68 единиц специализированной техники. Для борьбы с гололёдом коммунальщики израсходовали более 88 кубометров песчано-соляной смеси, которой обрабатывали проезжую часть, перекрёстки и спуски. Ночная смена уже завершила работу, а дневные бригады приступили к уборке с привлечением дополнительной техники.

Основное внимание сейчас уделяют расчистке магистралей, автобусных остановок и заездных карманов, где после снегопадов скопились снежные валы. Дорожники также освобождают подходы к пешеходным переходам, чтобы жители могли безопасно пересекать улицы.

Несмотря на сложные погодные условия, общественный транспорт Хабаровска продолжает работать в штатном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции помогают обеспечить беспрепятственный проезд снегоуборочной техники. В мэрии попросили автомобилистов не оставлять машины вдоль обочин и на автобусных остановках, поскольку припаркованный транспорт мешает расчистке дорог.