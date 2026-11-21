В Хабаровске завершили ремонт тепломагистрали ТМ-15, из-за повреждения которой около 40 тысяч жителей остались без отопления и горячей воды. Аварийные бригады заварили повреждённую трубу и начали восстанавливать теплоснабжение жилых кварталов, сообщил утром 22 ноября губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.

Крупная коммунальная авария произошла ранним утром 21 ноября в Индустриальном районе города, неподалёку от пересечения улиц Краснореченской и Индустриальной. Первоначально от теплоснабжения отключили 147 объектов, в том числе 125 жилых домов. Позднее часть потребителей переключили на соседнюю тепломагистраль ТМ-18, однако без отопления и горячей воды продолжали оставаться более 23 тысяч хабаровчан.

Для устранения повреждения ремонтникам пришлось откачивать большой объём горячей воды из теплотрассы. На месте работали специалисты коммунальных и экстренных служб, использовались мощные мотопомпы и тяжёлая техника. Теперь трубопровод отремонтирован и заполнен водой, однако для полного прогрева системы отопления потребуется ещё несколько часов.

«Благодарю ремонтные бригады коммунальных служб края и города Хабаровска, компании „ДГК“, специалистов МЧС и краевого комитета ГО и ЧС — всех, кто в эту холодную ветреную ночь работал, чтобы вернуть людям тепло в дома», — написал Дмитрий Демешин.