В Хабаровске полицейские задержали мужчину, который попытался угнать внедорожник из частного двора, но не справился с управлением и дважды врезался в забор. Ущерб владелец оценил в 715 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Всё произошло в Краснофлотском районе. Неизвестный проник на территорию частного домовладения и воспользовался тем, что ключи остались в замке зажигания автомобиля. Он открыл ворота и попытался уехать, но далеко не продвинулся: дважды въехал в забор.

Когда хозяин выбежал на улицу, мужчина бросил машину и скрылся. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали его. Им оказался 30-летний местный житель, ранее трижды привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. При этом в сообщении полиции действия квалифицированы как кража, хотя обстоятельства эпизода описаны как попытка угона.