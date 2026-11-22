В Хабаровске студентка, подрабатывавшая гардеробщицей в ночном заведении, похитила банковскую карту из куртки посетителя и потратила его деньги в магазинах. Девушка признала вину и возместила причинённый ущерб, сообщает hab.aif.ru.

В четвёртый отдел полиции обратился 32-летний местный житель. Мужчина рассказал, что пришёл в развлекательное заведение, сдал куртку в гардероб и отправился отдыхать с друзьями. При этом в кармане верхней одежды осталась его банковская карта, о которой он на время забыл.

На следующее утро хабаровчанин отправился домой, а пропажу карты обнаружил лишь спустя некоторое время. Через день он открыл мобильное приложение банка и увидел списания за покупки в различных магазинах города.

Полицейские изучили операции по счёту и установили, что к хищению причастна студентка третьего курса одного из учебных заведений, которая подрабатывала гардеробщицей. Ранее не судимая девушка признала свою вину. Похищенные деньги она вернула из собственных средств, а банковскую карту, как выяснилось, выбросила.

«Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — прокомментировала hab.aif.ru представитель пресс-службы УМВД России по Хабаровску Юлия Прокофьева.