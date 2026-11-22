В Хабаровске завершили строительство более трёх километров высоковольтной линии электропередачи и двух трансформаторных подстанций, которые должны повысить надёжность электроснабжения частного сектора. Новое оборудование обеспечит более стабильную подачу электричества жителям микрорайона Берёзовка и улицы Лучистой, сообщили в администрации города.

Работы провели специалисты муниципального предприятия «Горэлектросеть» в Железнодорожном районе. Ранее жители частных домов сталкивались с перебоями электроснабжения, а существующие сети нуждались в модернизации. Построенные объекты позволят снизить нагрузку на оборудование и обеспечить потребителей необходимой электроэнергией.

Кроме того, новая подстанция даст возможность подключить к электросетям земельные участки, выделенные ветеранам специальной военной операции и членам их семей. Строительство стало первым этапом масштабного обновления энергетической инфраструктуры района. Продолжить работы городские власти планируют в 2027 году.

Всего в 2026 году на развитие электроснабжения Хабаровска направили около 200 миллионов рублей. На эти средства строят новые объекты и заменяют устаревшее оборудование. В частности, энергетики уже решили проблему перегрузки сетей в районе улицы Калараша, где ранее возникали сложности с электроснабжением.