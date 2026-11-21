В Хабаровске проходит форум классных руководителей «Большая страна — большая семья». В течение трёх дней педагоги обсуждают воспитательную работу в школах, передачу традиционных ценностей и формирование общей образовательной среды, сообщает правительство Хабаровского края в МАХ.

Центральным событием стала панельная дискуссия «От Калининграда до Хабаровска: формирование общероссийской гражданской идентичности в условиях глобальных вызовов». Участники также представили и обсудили практики воспитательной работы.

В программу включён педагогический марафон «От теории к практике». На нём учителя будут разбирать, как применять методики в повседневной работе с детьми. Отдельные занятия посвятят профилактике правонарушений и общению, которое помогает выстраивать доверительные отношения с учениками.

В заключительный день запланированы тематические площадки, посвящённые родительству, общим ценностям народов России и патриотическому воспитанию. Также состоится встреча совета Ассоциации классных руководителей и кураторов групп.