В Хабаровске из-за порыва тепломагистрали в Индустриальном районе временно ограничили подачу отопления и горячей воды. Без тепла остались более 23 тысяч человек. Губернатор Дмитрий Демешин сообщил, что лично контролирует устранение аварии.

Ремонт тепломагистрали. Фото: Max канал Демешин

«Взял под личный контроль устранение порыва тепломагистрали в Индустриальном районе. Он оставил без тепла более 23 тысяч хабаровчан», — написал глава региона в МАХ.

Отключение затронуло 52 многоквартирных дома, три детских сада и 29 административных зданий на улицах Индустриальной, Сысоева, Павла Морозова, Вахова, Краснореченской и Флегонтова.

На месте повреждения работают городские и краевые службы, задействовано шесть единиц спецтехники. Губернатор поручил увеличить число специалистов на объекте и докладывать ему о ситуации каждые два часа.

«Специалисты делают всё возможное, чтобы устранить аварию в кратчайшие сроки. Дал поручение нарастить количество специалистов на объекте и докладывать мне обстановку каждые два часа. Буду сообщать», — отметил Дмитрий Демешин.