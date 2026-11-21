В Хабаровске к уборке снега присоединились не только коммунальные службы, но и волонтёры, студенты, сотрудники городской администрации, муниципальных учреждений и торговых организаций. Временно исполняющий полномочия мэра Денис Митрофанов поблагодарил жителей за помощь и призвал организации привести в порядок прилегающие территории, сообщает пресс-служба администрации города.



С начала ноября в краевой столице выпало 160% месячной нормы осадков. Коммунальные предприятия работают в усиленном режиме: минувшей ночью на городские дороги вышли 32 единицы спецтехники, днём — ещё 41 машина. Дорожники расчищают магистрали и обрабатывают проезжую часть противогололёдными реагентами.



«Хочу поблагодарить всех хабаровчан, вышедших на уборку территорий от снега. Объём работы большой, поэтому сейчас особенно важны участие и ответственность каждого», — отметил Денис Митрофанов.



Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо очищать тротуары, пешеходные дорожки, входы в здания и подходы к социальным учреждениям. Особое внимание просят уделить безопасности пожилых людей, родителей с маленькими детьми и маломобильных граждан.



«Прошу управляющие компании, товарищества собственников жилья, территориальные общественные самоуправления, предприятия торговли и организации обратить особое внимание на состояние прилегающих территорий, входных групп, тротуаров и подходов к зданиям», — обратился к горожанам врип мэра.



В предстоящие выходные коммунальные службы приступят к расчистке внутриквартальных проездов, вывозу снега и уборке городских территорий.