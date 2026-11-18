В Хабаровске 43-летняя женщина использовала фотографию чужого паспорта, чтобы оформить кредиты на 555 тысяч рублей. За хищение денег у банка её приговорили к году и двум месяцам лишения свободы условно, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Как установил суд, осенью 2025 года женщина, ранее работавшая администратором стоматологической клиники, обнаружила в своём телефоне фотографию паспорта одной из клиенток. Она воспользовалась чужими персональными данными и заключила кредитные договоры на общую сумму 555 тысяч рублей. Полученными деньгами хабаровчанка распорядилась по своему усмотрению.

Государственное обвинение поддерживала прокуратура Индустриального района Хабаровска. С учётом признания вины, раскаяния, наличия несовершеннолетнего ребёнка на иждивении и частичного возмещения ущерба суд назначил женщине наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Мобильный телефон, который использовался при совершении преступления, конфискован в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.