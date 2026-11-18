В Хабаровске 13 декабря впервые на Дальнем Востоке проведут «Битву оркестров». На одной сцене встретятся два военных коллектива, хорошо знакомых публике по фестивалю «Амурские волны»: оркестр штаба Восточного военного округа и оркестр штаба Восточного округа Росгвардии. Музыкальное состязание состоится на арене краевого цирка, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Организаторы подготовили 11 раундов в формате музыкальных поединков. Одним из самых зрелищных обещает стать выступление музыкантов в движении с препятствиями. Артистам предстоит одновременно играть на инструментах и маневрировать, сохраняя точность исполнения.

В программе прозвучат военные марши, современные композиции, музыка из известных кинофильмов и песни, знакомые нескольким поколениям слушателей. Зрителям тоже отведут особую роль: им предложат подпевать оркестрам, чтобы превратить арену в большой общий хор.

Свои навыки покажут и военные дирижёры. Они поочерёдно продемонстрируют мастерство владения тамбурштоком — специальной дирижёрской палочкой.

«Хабаровчане трепетно относятся к одному из крупнейших военно-музыкальных фестивалей в России „Амурские волны“ и в течение года ждут выступлений оркестров. Именно поэтому мы, как организаторы фестиваля, решили поддержать музыкантов в новом формате мероприятия, чтобы они смогли показать мастерство с неожиданной стороны», — рассказала художественный руководитель краевого научно-образовательного творческого объединения культуры Ирина Сеитова.

По замыслу организаторов, необычный соревновательный формат поможет привлечь к военно-музыкальному искусству новую аудиторию, в том числе детей и молодёжь.