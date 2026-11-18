В Хабаровске дорожные и коммунальные службы перешли на усиленный режим работы в преддверии циклона. Такое поручение на оперативном совещании дал врип мэра города Денис Митрофанов, сообщает мэрия Хабаровска.

Городским дорожным предприятиям поручено заранее определить маршруты снегоуборочной техники и графики её выхода на линии. В первую очередь необходимо обеспечить расчистку основных магистралей, дорог общественного транспорта и подъездов к социальным объектам.

Управляющие компании должны организовать своевременную уборку снега во дворах, определить очерёдность расчистки проездов, тротуаров и подходов к подъездам. Руководителям торговых объектов и предприятий также поручено следить за состоянием прилегающих территорий и не допускать образования наледи.

Для координации работы профильных служб сформирован оперативный штаб.