В Смидовичском районе ЕАО суд обязал владельца автомобиля УАЗ выплатить 400 тысяч рублей женщине, которая получила тяжёлые травмы в результате ДТП. Пострадавшая долгое время проходила лечение и обратилась за компенсацией морального вреда, сообщили в прокуратуре ЕАО.

Авария произошла вечером 28 октября 2025 года в посёлке Николаевка. Мужчина за рулём УАЗа сбил 56-летнюю женщину на участке дороги в районе улицы Линейной. В результате наезда пострадавшая получила закрытый перелом бедра и другие повреждения.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, травмы причинили тяжкий вред здоровью женщины. После происшествия ей потребовалось продолжительное лечение, сопровождавшееся физическими болями и серьёзными переживаниями.

Пострадавшая обратилась в суд с требованием компенсировать причинённый моральный вред. Прокуратура поддержала её позицию, и суд постановил взыскать с собственника автомобиля 400 тысяч рублей в пользу женщины.