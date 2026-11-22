В Биробиджане полицейские разыскивают 70-летнего Михаила Слепцова, который ушёл из дома и не вернулся. Пенсионер может нуждаться в медицинской помощи, сообщили в управлении МВД по Еврейской автономной области.

Михаил Иванович Слепцов пропал 20 ноября 2026 года. В тот день он вышел из дома № 84а на улице Пионерской в Биробиджане. С тех пор его местонахождение неизвестно.

В день исчезновения пожилой мужчина был одет в костюм коричневого цвета и чёрные осенние кроссовки. Головного убора на нём не было. Полицейские просят жителей города обратить внимание на эти приметы.

Всех, кто видел пропавшего горожанина или располагает сведениями о его местонахождении, просят сообщить в полицию по телефону 02 или 102 с мобильного. Любая информация может помочь в поисках пенсионера, добавили в УМВД.