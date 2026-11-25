В Амурском районе двух жителей села Вознесенское и отца с сыном из Амурска обвиняют в незаконной добыче кеты. В общей сложности мужчины выловили 14 рыб, а причинённый ущерб превысил 297 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Первый эпизод произошёл в сентябре. Двое 54-летних жителей Вознесенского ночью вышли на мотолодках в акваторию Амура и установили плавные сети в местах нереста. Полицейские задержали их с пятью кетами. Ущерб оценили более чем в 106 тысяч рублей.

В другом случае незаконной ловлей занимались 65-летний житель Амурска и его 47-летний сын. Они добыли девять кет в местах миграции тихоокеанских лососей к нерестилищам. Ущерб составил более 191 тысячи рублей.

Мужчины объяснили, что собирались использовать рыбу для личного употребления. Однако уголовная ответственность за незаконный вылов не зависит от того, собирались ли нарушители продавать добычу.

Расследование обоих уголовных дел по статье о незаконной добыче водных биоресурсов завершено. Материалы с обвинительными заключениями направлены в суд. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.