В пятницу, 20 ноября, в Хабаровском крае ожидаются снегопады, сильный ветер и резкие температурные контрасты. В отдельных районах порывы ветра достигнут 27 метров в секунду, а на севере региона морозы усилятся до −22 градусов, следует из данных Gismeteo.

В Хабаровске снег будет идти преимущественно ночью и в первой половине дня, к вечеру осадки прекратятся. Температура воздуха составит от −9 до −7 градусов, ветер северный, 3–5 метров в секунду, с порывами до 7 метров.

В Комсомольске-на-Амуре пятница окажется снежной и ветреной. Столбики термометров покажут от −11 до −9 градусов, а юго-западный ветер усилится до 15 метров в секунду с порывами до 25 метров, особенно в утренние часы.

В Бикине снег ожидается на протяжении всего дня, наиболее интенсивные осадки пройдут в первой половине суток. Ночью температура опустится до −13 градусов, днём потеплеет до −7, ветер будет слабым, с порывами до 9 метров в секунду.

В Вяземском также сохранится снежная погода. Температура ночью составит до −13 градусов, днём воздух прогреется до −7, а к вечеру вновь похолодает до −11 градусов. Ветер преимущественно слабый, порывы не превысят 11 метров в секунду.

В Амурске ожидается один из самых сильных ветров в крае. Утром его скорость достигнет 16–18 метров в секунду, порывы — 27 метров, при этом пройдёт небольшой снег. Температура воздуха будет держаться в пределах −10…−8 градусов, во второй половине дня ветер постепенно ослабеет.

В Николаевске-на-Амуре снег будет идти практически без перерывов. Температура составит от −8 до −4 градусов, ветер северный и северо-восточный, 5–9 метров в секунду, с порывами до 12 метров. К вечеру похолодает до −8 градусов, осадки сохранятся.

В Советской Гавани погода окажется особенно переменчивой. Ночью температура поднимется до +1 градуса, пройдут обильные осадки в виде снега и мокрого снега, а днём похолодает до −4 градусов. Северный ветер усилится, его порывы во второй половине дня достигнут 25 метров в секунду.

В Охотске установится самая морозная погода среди представленных населённых пунктов. Ночью температура опустится до −22 градусов, днём повысится до −16, осадков не ожидается. Ветер северный, 3–7 метров в секунду, с порывами до 11 метров.