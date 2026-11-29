В Хабаровском крае 30 ноября местами пройдёт небольшой снег, а дневная температура в разных районах будет отличаться на 20 градусов — от нуля на юге до −20 на севере.

В Хабаровске ожидается временами небольшой снег. Днём воздух прогреется до −7 градусов, ночью похолодает до −11. Ветер — около 4 м/с.

В Вяземском и Бикине тоже возможен лёгкий снег.

В Вяземском днём будет около −1 градуса, ночью −7.

В Бикине температура поднимется до нуля, ночью ожидается −4 градуса.

В Комсомольске-на-Амуре существенных осадков не прогнозируют. Днём будет около −11 градусов, ночью — до −20.

В Николаевске-на-Амуре ожидается преимущественно солнечная погода: днём −11, ночью −20.

В Советской Гавани облака будут чередоваться с прояснениями, температура составит около −3 градусов днём и −9 ночью.

Холоднее всего будет в северных районах. В Чегдомыне днём ожидается до −14 градусов, ночью — до −26.

В Охотске прогнозируют около −20 градусов днём и −26 ночью.

В Чумикане будет немного теплее — до −9 градусов, но там ожидается ветер около 9 м/с. Из-за него погода может ощущаться заметно холоднее.

А вот югу края достанется небольшая передышка: в Бикине столбики термометров днём приблизятся к нулевой отметке. Правда, рассчитывать на окончательное отступление зимы пока рано — снег и морозы никуда не собираются.