Во вторник, 24 ноября, в Хабаровском крае вновь ожидаются снегопады, которые затронут как южные, так и северные районы региона. При этом температурный контраст окажется значительным: от −3 градусов на побережье до −22 в Охотске, следует из прогноза Gismeteo.

В Хабаровске ночью прошёл небольшой снег, температура воздуха составляла −4…−7 градусов. Утром похолодает до −8, днём ожидается переменная облачность с прояснениями, около −8…−10 градусов. К вечеру снег возобновится, столбики термометров опустятся до −10…−11 градусов. Ветер западный и юго-западный, 2–4 метра в секунду, с порывами до 6 метров.

В Комсомольске-на-Амуре снег будет идти преимущественно ночью и утром, отдельные осадки возможны и поздним вечером. Температура на протяжении суток почти не изменится: ночью и утром около −10 градусов, днём и вечером −9. Ветер преимущественно северный, 1–3 метра в секунду, с порывами до 7 метров.

В Бикине после небольшого ночного снегопада установится облачная погода без существенных осадков. Утром составит от −5 до −10 градусов, днём ожидается около −8…−9, а вечером похолодает до −12…−13. Ветер слабый, преимущественно западный и юго-западный, с порывами до 7 метров в секунду.

В Вяземском сутки начнутся с относительно мягкой погоды, однако затем морозы усилятся. К утру температура опустится до −9…−10, днём сохранится около −10, а вечером похолодает до −13. Ожидаются небольшие снегопады, юго-западный ветер будет достигать 4 метров в секунду, с порывами до 11 метров.

В Амурске снег ожидается ночью, утром и в первой половине дня, затем осадки временно прекратятся, но могут возобновиться вечером. Температура утром составит около −10 градусов, днём потеплеет до −8…−9, вечером вновь похолодает до −10. Ветер преимущественно слабый, с порывами до 7 метров в секунду.

В Николаевске-на-Амуре снег будет идти почти весь день, причём к вечеру осадки заметно усилятся. Утром ожидается −14…−15 градусов, днём воздух прогреется до −10…−11, а поздним вечером температура повысится до −7. Ветер юго-западный, 1–3 метра в секунду, с порывами до 7 метров.

В Советской Гавани установится облачная погода с небольшим снегом. Днём потеплеет до −4, а вечером ожидается около −5. Во второй половине дня усилится юго-западный ветер, который сменится северо-западным, с порывами до 12 метров в секунду.

В Охотске сохранится морозная погода без осадков. Днём потеплеет до −19, а вечером вновь похолодает до −20…−21. Ожидается переменная облачность, северный ветер 3–6 метров в секунду, с порывами до 9 метров.