В декабре 2026 года некоторые российские семьи могут дважды получить ежемесячные пособия на детей. Из-за продолжительных новогодних каникул выплаты, запланированные на начало января, ожидаются ещё до наступления праздников, сообщает «Т—Ж».

По обычному графику 3 декабря родителям перечислят единое пособие за ноябрь и ряд других детских выплат. На 4 декабря приходится перечисление ежемесячных выплат из материнского капитала, а на 8 декабря — пособий по уходу за ребёнком до полутора лет работающим родителям.

Выплаты за декабрь, которые при обычном графике поступили бы в начале января, могут перечислить досрочно в конце месяца. Точные даты их поступления Социальный фонд России пока не объявил.

Подавать отдельное заявление для досрочного получения денег не потребуется. Родителям также необходимо учитывать, что перенесённые выплаты повторно в январе не поступят, а следующее ежемесячное перечисление состоится уже в феврале.