В посёлке Берёзовый Солнечного района 12 сотрудникам детского сада «Серёжка» вернули доплаты за вредные условия труда, которых они не получали несколько месяцев. После вмешательства надзорного ведомства работникам перечислили более 112,7 тысячи рублей, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

С марта 2026 года два повара и десять помощников воспитателя перестали получать положенные надбавки к зарплате. Сотрудники решили добиваться восстановления своих прав и направили коллективное обращение в прокуратуру. Проверка показала, что причиной прекращения выплат стало бездействие руководства детского сада.

Работодатель вовремя не обновил результаты специальной оценки условий труда, из-за чего начисление доплат прекратилось. После прокурорского представления в учреждении провели новую оценку, которая подтвердила, что вредные производственные факторы на рабочих местах никуда не исчезли.

Прокуратура потребовала пересчитать зарплату всем пострадавшим сотрудникам за период, когда они оставались без положенных выплат. В результате руководство детского сада выплатило двум поварам и десяти помощникам воспитателя компенсацию на общую сумму свыше 112,7 тысячи рублей. Трудовые права работников восстановлены.