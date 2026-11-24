В Хабаровске 34-летняя женщина лишилась трёх миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестициях через интернет. Всё началось с объявления о вакансии помощника финансового аналитика, которое оказалось мошеннической ловушкой, сообщает hab.aif.ru.

Жительница Индустриального района искала дополнительный источник дохода и наткнулась в мессенджере на предложение о работе. Она связалась с автором объявления, после чего незнакомец предложил ей зарабатывать на операциях с ценными бумагами. Для этого женщине необходимо было зарегистрироваться на указанном им сайте, открыть брокерский счёт и переводить деньги по предоставленным реквизитам.

Хабаровчанка согласилась и первоначально внесла один миллион рублей. В дальнейшем она продолжала пополнять счёт переводами по несколько десятков тысяч рублей, рассчитывая получить прибыль от покупки акций. С 15 октября по 18 ноября женщина отправила на указанные счета ещё два миллиона рублей. Однако когда она решила вывести вложенные средства, доступ к брокерскому счёту оказался заблокирован. Вернуть деньги не удалось, после чего потерпевшая обратилась в полицию.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — прокомментировал hab.aif.ru начальник УМВД России по городу Хабаровску Андрей Кокорин.