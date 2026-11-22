В России с 2027 года планируют изменить правила назначения единого пособия семьям с детьми, включив в проверку денежные поступления на банковские счета. Соответствующий законопроект принят Госдумой во втором чтении, сообщает «Интерфакс».

Согласно поправкам, Социальный фонд сможет получать от банков сведения об оборотах по счетам, вкладам и электронным кошелькам заявителя и членов его семьи. Проверка затронет в том числе закрытые счета, а необходимую информацию кредитные организации будут передавать в течение двух рабочих дней после запроса.

Минтруд предлагает установить допустимый объём поступлений на уровне двукратного годового дохода семьи. При расчёте не будут учитывать переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты и документально подтверждённые доходы от продажи имущества. Превышение установленного порога может стать основанием для отказа в назначении пособия.

Новый механизм уже испытывают в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Для остальных регионов, включая Камчатский край, его применение запланировано на 1 апреля 2027 года. Окончательные правила начнут действовать после принятия соответствующих нормативных документов.