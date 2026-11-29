В России предложили ввести ежегодную новогоднюю выплату для пенсионеров старше 70 лет в размере не менее пяти тысяч рублей. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с ТАСС.

Дополнительные деньги предлагается выплачивать пожилым людям независимо от их семейного положения. Сейчас единой федеральной программы материальной поддержки пенсионеров перед новогодними праздниками в стране нет, а отдельные меры помощи устанавливают региональные власти.

Одновременно парламентарий предложил запустить федеральную программу новогодних подарков для детей. В неё хотят включить несовершеннолетних из многодетных и малоимущих семей, детей с инвалидностью, сирот и детей участников СВО.

Средства на реализацию инициативы депутат предлагает найти за счёт пересмотра расходов на различные праздничные мероприятия и другие проекты. Официального решения о введении новогодних выплат пенсионерам пока не принято.