25 ноября Хабаровский край окажется во власти настоящих зимних морозов. При этом погода в разных районах региона будет заметно отличаться: если в Советской Гавани днём ожидается около −5 градусов, то в Охотске столбики термометров не поднимутся выше −21. В большинстве населённых пунктов будет преимущественно солнечно или с небольшой облачностью.

В Хабаровске в среду ожидается преимущественно солнечная погода. Днём воздух прогреется до −12 градусов, ночью похолодает до −16. Ветер будет достаточно ощутимым: по текущим данным, его скорость составляет около 7 м/с.

В Чегдомыне будет холоднее: днём около −16 градусов, ночью температура опустится до −24. Ожидается небольшая облачность. Также действует предупреждение о ветре среднего уровня — с 7:00 до 20:00.

В Комсомольске-на-Амуре прогнозируют до −12 градусов днём и до −18 ночью. В течение дня местами возможен небольшой снег, небо будет преимущественно облачным.

На юге края будет теплее. Самая мягкая дневная температура среди рассматриваемых населённых пунктов ожидается в Советской Гавани. Здесь воздух прогреется до −5 градусов, ночью похолодает до −13. Прогнозируется небольшая облачность, существенных осадков не ожидается.

В Вяземском днём будет около −9 градусов, ночью — до −12. Ожидается преимущественно солнечная погода.

В Бикине прогноз также достаточно ясный: днём около −8 градусов, ночью — до −12. Осадки маловероятны.

На севере морозы будут крепче. В Николаевске-на-Амуре днём ожидается около −10 градусов, ночью температура опустится до −19. Прогнозируется небольшая облачность, также действует предупреждение о ветре среднего уровня.

В Чумикане днём будет около −14 градусов, ночью — до −16. Ожидается преимущественно солнечная погода, однако возможен порывистый ветер. Для этой территории также указано предупреждение о ветре среднего уровня.

Холоднее всего будет в Охотске. Днём температура составит около −21 градуса, ночью опустится до −25. Ожидается преимущественно солнечная погода, но действует предупреждение о ветре среднего уровня.

Что важно учесть 25 ноября: водителям стоит учитывать возможный снег в Комсомольске-на-Амуре и ночные осадки в Хабаровске. В районах, где прогнозируется усиление ветра, мороз будет ощущаться сильнее фактических значений термометра. Особенно осторожными стоит быть тем, кто планирует длительные поездки или работу на открытом воздухе.