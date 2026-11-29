В России могут ввести обязательные платежи за медицинское страхование для граждан, которые официально не трудоустроены, но при этом имеют собственные доходы. Проработать соответствующий механизм поручила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщают «Ведомости».

Инициативу озвучили 27 ноября при рассмотрении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на ближайшие три года. По словам Матвиенко, сейчас региональные бюджеты направляют около 1,3 трлн рублей на медицинское страхование неработающего населения.

Спикер Совета Федерации предложила разделить таких граждан на две категории. За детей, пенсионеров, ветеранов, людей с инвалидностью и тех, кто не может работать по объективным причинам, государство продолжит перечислять страховые взносы. Обязанность самостоятельно участвовать в финансировании системы ОМС предлагают установить для граждан, которые получают доходы, но официально не работают.

К обсуждению инициативы планируют привлечь Федеральный фонд ОМС, Счётную палату и профильный комитет Совета Федерации. Матвиенко подчеркнула, что гарантированную Конституцией медицинскую помощь ограничивать не намерены. Размер возможных платежей и сроки их введения пока не определены.