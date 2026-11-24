В Хабаровском крае планируют увеличить выпуск тактических вездеходов, производство которых получит дополнительную государственную поддержку. На развитие предприятия направят 245 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.

Выпускаемые в регионе машины представили полпреду президента в ДФО Олегу Кожемяко. Всего предприятие изготовило уже 150 вездеходов, из которых 117 передали военнослужащим. Сейчас в производстве находятся ещё 20 машин.

«За время выпуска конструкцию серьёзно доработали — свои рекомендации по совершенствованию вездеходов дают бойцы с передовой», — рассказал Дмитрий Демешин.

В 2026 году Минвостокразвития России одобрило выделение субсидии Хабаровскому краю в рамках территории опережающего развития «Патриотическая». Федеральный бюджет предоставит 238 миллионов рублей, ещё семь миллионов добавит регион. Финансирование позволит предприятию расширить производство.