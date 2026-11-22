В Хабаровском крае с начала ледостава произошло несколько смертельных случаев на водоёмах, среди погибших оказались двое детей. Несмотря на трагедии, жители региона уже выходят на неокрепший лёд ради рыбалки и прогулок, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На Амуре возле Хабаровска до сих пор продолжается ледоход, однако на отдельных участках уже можно заметить рыбаков с удочками и гуляющих людей. Спасатели предупреждают, что ледяной покров сейчас крайне неустойчив: в одном месте его толщина может достигать 10–15 сантиметров, а буквально в нескольких метрах составлять менее пяти. Особенно опасны участки с быстрым течением и сбросами тёплых технических вод, которые встречаются в том числе возле Хабаровска и ниже по течению реки.

Снегопады и перепады температуры мешают водоёмам равномерно промерзать. Опасность сохраняется не только на реках и озёрах, но и на морском побережье, где ледяные поля могут раскалываться с образованием трещин. Спасатели призывают родителей не отпускать детей на лёд без присмотра и самим воздержаться от прогулок по замёрзшим водоёмам.

За нарушение требований запрещающих знаков при выходе и выезде на лёд жителям Хабаровского края грозит штраф до пяти тысяч рублей. При этом последствия провала в ледяную воду могут оказаться смертельными: уже через 10–15 минут у человека развивается переохлаждение, а спустя 20 минут он может потерять сознание. При происшествии на водоёме необходимо немедленно звонить по номеру 112.