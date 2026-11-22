В Смидовичском районе Еврейской автономной области железнодорожную станцию сделали доступнее для маломобильных пассажиров после вмешательства судебных приставов. Компания, отвечающая за объект, выполнила необходимые работы только после принудительных мер, сообщили в ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Ранее суд обязал организацию оборудовать лестницы пешеходного моста пандусом или лифтом, а также установить противоскользящие полосы. Такие меры необходимы, чтобы пассажиры с ограниченными возможностями здоровья могли безопасно пользоваться станцией. Однако компания не спешила исполнять судебное решение.

Дело передали приставам Смидовичского района, которые потребовали устранить нарушения. Поскольку организация не выполнила решение добровольно, ей назначили исполнительский сбор. Руководителя компании также предупредили об административной и уголовной ответственности за дальнейшее уклонение от исполнения требований суда.

После вмешательства приставов организация провела необходимые работы на железнодорожной станции. Теперь пешеходный мост отвечает требованиям, установленным судебным решением, а передвижение по нему стало безопаснее и удобнее для пассажиров, в том числе людей с ограниченной подвижностью.