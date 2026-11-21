В Хабаровском крае в воскресенье, 22 ноября, после мощного снежного циклона установится преимущественно солнечная и морозная погода. Осадков в большинстве районов не ожидается, однако ночью температура местами опустится до −21 градуса, следует из прогноза Gismeteo.

В Хабаровске ночью и утром температура воздуха составит −13…−14 градусов. Днём выглянет солнце, воздух постепенно прогреется до −8 градусов, а к вечеру столбики термометров покажут −8…−9. Ветер юго-западный, 2–4 метра в секунду, с порывами до 5 метров.

В Комсомольске-на-Амуре утром ожидается до −16 градусов, днём температура повысится до −12…−14, а вечером — до −9…−10 градусов. Небо будет преимущественно ясным, с небольшой облачностью. Южный ветер усилится до 5 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров.

В Бикине ночь и утро окажутся особенно морозными — до −20 градусов. Днём благодаря солнечной погоде воздух прогреется до −7…−8 градусов, однако вечером вновь похолодает до −10…−11. Ветер преимущественно юго-восточный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду.

В Вяземском ночью температура опустится до −18 градусов, утром ожидается около −17. Днём потеплеет до −6…−7 градусов, а к вечеру похолодает до −11…−12. На протяжении дня будет солнечно, осадков не прогнозируется, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду.

В Амурске ночью и утром столбики термометров покажут −15…−16 градусов. Днём температура повысится до −11…−13 градусов, а к вечеру — до −9…−10. Ожидается переменная облачность без осадков, при этом ветер окажется довольно ощутимым — порывы южного и юго-западного ветра достигнут 11 метров в секунду.

В Николаевске-на-Амуре ночью и утром ожидается −17…−18 градусов. Днём установится ясная погода, температура поднимется до −10…−11 градусов, а вечером вновь опустится до −13…−15. Ветер юго-западный, 2–3 метра в секунду, с порывами до 8 метров.

В Советской Гавани после недавней снежной бури установится солнечная погода без осадков. Ночью и утром температура составит −13…−16 градусов, зато днём воздух прогреется до −6…−8. Вечером ожидается около −8 градусов, ветер преимущественно слабый, до 3 метров в секунду, с порывами до 5 метров.

В Охотске ударят морозы до −21 градуса. Ночью и утром температура будет держаться в пределах −20…−21 градуса, днём повысится до −18…−19, а вечером вновь опустится до −21. Ожидается малооблачная погода без осадков, северный ветер 3–4 метра в секунду, с порывами до 9 метров.